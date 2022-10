SM – L’asta per l’Inter è iniziata: quattro soggetti interessati al club

Steven Zhang si starebbe occupando in prima persona della possibile cessione delle quote del club: situazione in evoluzione

"La priorità è la ricerca di soci partner che però ormai da tempo non ha mai portato al minimo risultato". L'Inter, come conferma anche Sport Mediaset, ha dato mandato a banche d'affari per reperire nuovi investitori con cui confrontarsi. Da viale della Liberazione sottolineano che si tratta di un'operazione volta alla ricerca di eventuali soci di minoranza da parte del gruppo Suning, ma col passare delle ore sembra sempre più probabile che possa arrivare qualcuno in grado di ottenere dalla famiglia Zhang la maggioranza del club.