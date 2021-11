SM – Verso Sheriff-Inter, Inzaghi ha insistito in particolare su un esercizio

Stamattina la rifinitura dei nerazzurri ad Appiano Gentile alla vigilia del prossimo impegno di Champions League

Questa mattina l'Inter ha sostenuto la consueta seduta di rifinitura alla vigilia della gara di Champions League con lo Sheriff. Come raccontato anche dalle immagini di Fcinter1908.it, Simone Inzaghi ha catechizzato il gruppo e tenuto alta la concentrazione perché per i nerazzurri è vietato sbagliare. Tra i vari esercizi, il tecnico ha insistito molto sui "movimenti delle mezzali che si buttano dentro tra le maglie dei difensori avversari per liberare spazi ai quinti", come riporta SportMediaset.