Ecco come l’Inter ha preso Hakimi: “Questo l’sms inviato ad Achraf da Conte”

Gianluca Di Marzio ha raccontato i retroscena della trattativa per portare a Milano il marocchino, uno degli uomini chiave dello scudetto

E' Achraf Hakimi uno degli uomini chiave della grande impresa dell'Inter, laureatasi ieri Campione d'Italia per la diciannovesima volta nella sua storia. Fu un vero e proprio blitz quello di Piero Ausilio per prendere l'esterno marocchino, con il ds che chiuse l'affare in pochissime ore. Gianluca Di Marzio racconta come si è sviluppata la trattativa col Real Madrid: "L’agente del giocatore Camano intratteneva contatti continui con Perez per favorire la cessione, mentre l’intermediario italiano, Davide Lippi, cominciava a chiamare Ausilio. “Guarda che se lo vuoi, devi prenderlo ora” . Chiamata fondamentale.

La dirigenza nerazzurra ci aveva pensato, si era confrontata, e aveva deciso di affondare il colpo: 40 milioni di euro più 5 di bonus. Trattativa facile? Con tutti quei soldi, qualche paura c’è stata, anche perché la concorrenza era tantissima e bisognava giocare d’anticipo. Ma come si convince un giocatore così? Come è successo altre volte. Ding: messaggio Whatsapp. “Dai, vieni da noi: ti faccio crescere e mi aiuti a vincere”. Firmato, Antonio Conte. L’allenatore, come per altri casi, si era esposto in prima persona perché lo voleva. Un altro mattoncino decisivo, come tutti gli altri. E allora sì, era davvero fatta", si legge.