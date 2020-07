Sneijder e l’aneddoto su Balotelli e Mourinho: “Una sera Mario entrò nella mia stanza e disse…”

“Mourinho ti protegge, ma con lui non si scherza“. Wesley Sneijder racconta un curioso aneddoto sul rapporto, a tratti turbolento, tra lo Special One e Mario Balotelli. “Mourinho ci ha sempre protetti, ma con lui non si scherza. Mario ci ha provato. Era giovane e pensava di sapere tutto. Quando Mourinho non lo faceva giocare molto si lamentava. Una volta Mario è entrato nella mia stanza d’albergo, erano le 22.30 e mi ha detto: ‘Lascio il campo, l’allenatore non mi prende sul serio. Voglio giocare di più“, racconta Sneijder. “Mourinho in seguito disse che Mario era di nuovo il benvenuto solo se si fosse scusato con l’intera squadra e con lui. Mario ha fatto esattamente. Era di nuovo tutto a posto, almeno è quello che Balotelli ha pensato. Durante la finale di Champions League, Mourinho disse a Balotelli di iniziare il riscaldamento per 45 minuti, poi Materazzi si riscaldò per cinque minuti. Materazzi entrò, Balotelli no. Mourinho ha le sue leggi“.

(tribalfootball)