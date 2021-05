Sneijder: “Inter, non fare come la Juve: vinci in Europa. Prenderei Depay. Eriksen e Lukaku…”

Le dichiarazioni dell'ex centrocampista olandese dell'Inter, Wesley Sneijder, su Conte, Lukaku, Eriksen e il mercato

Alessandro De Felice

Wesley Sneijder, ex centrocampista dell'Inter e protagonista del Tripletedel 2010 con la maglia nerazzurra, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Daily Mail.

Sei felice di rivedere Jose Mourinho in Italia?

"Mourinho a Roma è un grande acquisto per tutto il calcio italiano e per il club, ma la Roma non ha i giocatori per competere subito per lo scudetto. Mourinho è un valore aggiunto ma bisognerà vedere cosa farà il club durante il calciomercato e quali giocatori comprerà. La Serie A è dura e competitiva e quest'anno abbiamo potuto vedere e ammirare quanto possa essere un torneo equilibrato. Gli mando i miei migliori auguri e lo seguirò in TV".

Di cosa ha bisogno la Roma di Mourinho per vincere subito?

"La Roma deve comprare almeno due top player. Non so quanto potranno spendere sul mercato ma Mourinho darà un contributo fondamentale. Nessuno vince da solo, nemmeno Mourinho. Sono molto legato a lui, è il migliore che ci sia. Lo so bene per tutto quello che ho vinto con lui".

Mourinho e Antonio Conte sono simili?

"Mourinho non è come Conte e viceversa. Mourinho è unico, lo conosco bene. Ognuno è unico in alcuni aspetti, non li paragonerei. Sono entrambi molto bravi e anche molto diversi. Ora l'Inter deve provare a vincere in Europa per non finire come la Juventus, che ha vinto solo in Italia senza mai fare il Triplete come la mia Inter. Ora abbiamo bisogno di fare uno step in avanti per crescere ulteriormente come club nella storia del calcio europeo".

Romelu Lukaku ti ha sorpreso in questa stagione?

"Sì, ​​non pensavo che sarebbe andato così bene in questa Serie A. Non pensavo che potesse diventare così forte e migliorare così tanto rispetto al recente periodo negativo al Manchester United. Grazie all'Italia e ad Antonio Conte è diventato uno dei primi '9' in Europa. Onestamente, non avrei scommesso su di lui ma mi sbagliavo. È forte, corre e combatte".

Questa Inter è simile a quella di Sneijder?

"L'Inter ha meritato lo scudetto e ci sono tanti top player ma sono meno forti di quello che avevo in squadra nell'anno del Triplete. Eriksen ha cambiato la squadra in meglio e sono contento per lui perché all'inizio ha faticato. Come me veniva da un altro top club europeo. Ho festeggiato con il gruppo che nel 2010 ha vinto Serie A, Coppa Italia e Champions League nella chat di Whatsapp. Ci sentiamo sempre, siamo molto uniti. Siamo tutti contenti della nostra ex squadra e ora speriamo che l'Inter vinca anche fuori dall'Italia".

Se fossi Conte a quale svincolato punteresti tra Memphis Depay o Georginio Wijnaldum?

"Comprerei sicuramente Depay perché non c'è un giocatore come lui in Italia mentre per Wijnaldum l'Inter non ha problemi in rosa grazie a Eriksen e Vidal. Depay non è molto richiesto ma è un top player e starebbe bene con Lautaro Martinez e Lukaku, sarebbe un ottimo acquisto. Wijnaldum è un buon giocatore, mentre Depay per me è un ottimo giocatore".