LIVEBLOG – Inter-Benevento, i tifosi: “Come calcia Eriksen! Che piedino! Prossimo viaggio? In Danimarca”

Christian Eriksen titolare in cabina di regia, Conte assente per squalifica e una gara da non sbagliare. Non mancano i temi in casa nerazzurra nella serata di San Siro. E i tifosi commentano sui social.

Dopo il successo nei quarti di Coppa Italia contro il Milan, l’Inter di Antonio Conte torna in campo e affronta a San Siro il Benevento di Pippo Inzaghi. La formazione nerazzurra vuole rispondere ai rossoneri dopo il 2-1 degli uomini di Pioli a Bologna.

Obiettivo tre punti per Conte e i suoi ragazzi, che vogliono tornare a due lunghezze dalla vetta della classifica. Come di consueto, FCINTER1908.IT raccoglie le emozioni e i commenti dei tifosi nerazzurri attraverso i social network.