Socios, con i fan token accesso vip allo stadio: “Anche a San Siro per Milan-Inter”

Da quando Socios.com è diventato main sponsor dell'Inter, tanti tifosi si sono chiesti cosa siano esattamente i fan token: ecco un esempio

Da quando Socios.com è diventato main sponsor dell'Inter, tanti tifosi nerazzurri si sono chiesti cosa siano esattamente i fan token e quale sia la loro effettiva funzione. Come preannunciato da Dreyfus, ad della società, con questo mezzo i sostenitori interisti avranno la possibilità di entrare maggiormente nella vita del club da protagonisti, con privilegi e opzioni riservate. Fra queste, per esempio, l'accesso vip a San Siro in occasione del derby.