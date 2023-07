Sommer, cresce l’ottimismo. Oggi la risposta del Bayern all’offerta ufficiale dell’Inter

Dopo la partenza di Onana, presentato ufficialmente dal Manchester United, l'Inter non ha ancora trovato il sostituto. Si lavora costantemente in casa nerazzurra per inserire un portiere nel più breve tempo possibile. E oggi potrebbe essere una giornata chiave nella trattativa col Bayern per Sommer .

Come spiega La Gazzetta dello Sport "urgono arrivi in porta dopo la partenza di Onana e l’Inter spera di riempire almeno la casella del titolare in tempi brevissimi. Non a caso arriverà oggi la risposta del Bayern Monaco all’offerta ufficiale per Yann Sommer: è di 4 milioni, 2 in meno dei 6 della clausola. Nelle ultime ore è lievemente cresciuto l’ottimismo: se il Bayern stesso prenderà un nuovo portiere, allora non ritarderà più l’uscita dello svizzero".