Sky – Sommer, Inter conta di chiudere nel weekend. Samardzic primo nome a centrocampo

Ceduto Onana, l'Inter chiuderà in fretta per il portiere svizzero. Più avanti trattativa con l'Udinese per il centrocampista

Onana dà il via alla rivoluzione portieri. L'Inter in questo weekend conta di trovare l'intesa definitiva con Sommer. Il Bayern è già stato avvisato: l'Inter proporrà cifra inferiore alla clausola di 6 milioni. Se non dovesse accettare il Bayern, allora l'Inter spenderà i 6 milioni di euro. Più avanti si porterà avanti anche l'opzione Trubin con lo Shakhtar.