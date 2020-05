Spadafora: “Serie A? Vediamo l’andamento del contagio. Serve un’altra settimana per decidere”

Intervenuto ai microfoni del TG1, Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, è tornato a parlare della possibile ripresa degli allenamenti di gruppo delle squadre di Serie A dal 18 maggio. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Cts chiede modifiche vincolanti al protocollo presentato dalla FIGC. Per esempio, di garantire che, se durante gli allenamenti dovesse emergere un positivo, tutta la squadra e lo staff tecnico vadano in quarantena per 14 giorni senza contatti esterni. Ma anche che siano i medici delle società a prendersi le responsabilità e che i controlli ai calciatori non vengano fatti a discapito degli altri cittadini. Se la FIGC accetterà queste condizioni, allora gli allenamenti potranno riprendere dal 18 maggio. Per sapere se il campionato di calcio potrà riprendere bisognerà aspettare almeno un’altra settimana per vedere come procede la curva dei contagi e poi poter decidere. Domani mattina presenterò al Cts le linee guida per riaprire entro la fine del mese tutti gli altri centri sportivi, a partire dalle palestre. L’obiettivo è che tutto lo sport riparta in sicurezza“.