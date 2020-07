Spadafora: “Tifosi negli stadi? Impegno per settembre. Ora no, ci sono rischi”

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, durante il question time che si è svolto al Senato, ha parlato della riapertura degli stadi. E ha spiegato che ci si penserà a partire da settembre. «Con il Ministro della Salute Speranza e il CTS riteniamo di dover adottare la linea della prudenza. Ci prepariamo a fare in modo che a settembre, alla ripresa del nuovo campionato, ci siano le condizioni per riaprire gli impianti ai tifosi. Sicuramente gli stadi possono permettere il distanziamento. Ma viene considerato rischioso l’afflusso di un numero importante di persone che devono dirigersi negli stadi attraverso mezzi propri o con il trasporto pubblico. Ormai mancano due settimane alla fine del campionato e sarebbe difficile per le leghe e per i club riuscire ad organizzarsi per trovare le misure necessarie a garantire la piena sicurezza. L’impegno è che i tifosi possano tornare allo stadio a partire da settembre», ha detto.

(Fonte: Italpress)