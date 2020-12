Spadafora: “Vogliamo tifosi allo stadio prima possibile ma escludo gennaio. C’è la scuola che…”

La riapertura degli stadi ai tifosi? “Io escludo che a gennaio ci possa essere questa possibilità. Lo dico molto chiaramente. Ognuno dal proprio punto di vista, parlo dei tifosi, vorrebbe riprendere i propri hobby. Noi come Governo dobbiamo avere delle priorità. All’Olimpico, far andare 20mila persone su 60mila significa fare una serie di controlli e gestire una macchina che in questo momento non è prioritario. Il mio desiderio è rivedere i tifosi allo stadio prima possibile, ma non credo sarà a gennaio”.

Così il ministro per lo Sport e le politiche giovanili, Vincenzo Spadafora, ad ‘Agorà’ su Rai3.

“La mia posizione è molto netta, sono consapevole che è impopolare. Abbiamo una serie di priorità, a partire dalla scuola, da calibrare nel modo migliore”, ha aggiunto.