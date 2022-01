Spal-Inter Primavera, pagelle: muro Fontanarosa, Peschetola entra e decide

I nerazzurri vincono ma non convincono: solo due reti fortunose regalano i 3 punti alla formazione di Chivu

L'Inter di Chivu comincia il 2022 con una vittoria: la Primavera nerazzurra si impone per 0-2 sul campo della Spal , non senza difficoltà.

Rovida 6,5 Sempre sicuro quando chiamato in causa.

Zanotti 6,5 Parte forte, come al solito uno dei migliori. Un infortunio lo costringe ad alzare bandiera bianca. (dal 38' pt Silvestro 6,5 Propositivo, da una sua iniziativa nasce il gol del vantaggio)

Matjaz 6 Contro la sua ex squadra non gioca la sua miglior partita, ma nel complesso non commette errori gravi.