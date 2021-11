Inter, Spalletti ai tifosi: “Scudetto lo ha vinto Conte, ma non si saranno dimenticati…”

Le parole dell'ex tecnico nerazzurro si rivolgono ai tifosi, che certamente non hanno dimenticato quanto costruito da lui negli anni all'Inter

Luciano Spalletti ha inviato un messaggio ai tifosi dell’Inter, che lo rivedranno domenica sulla panchina della squadra avversaria. A riportarlo è il Corriere dello Sport. L'ex tecnico interista si rivolge ai tifosi, cercando di immaginarsi quale potrebbe essere l'accoglienza a San Siro domenica: «Spero non mi fischino. Non ce ne sarebbe motivo. Dopotutto qualcosa di buono l’ho fatto pure io lassù. Sì, lo scudetto l’ha vinto Conte. Complimenti. Ma qualche mattoncino di quel gruppo l’ho messo io, non se ne saranno dimenticati?». Difficile che i tifosi nerazzurri abbiano dimenticato quanto costruito da Luciano Spalletti nei suoi anni all'Inter...