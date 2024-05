Tutti i numeri della stagione dell'Inter: anche i tifosi sono stati clamorosi e i dati non fanno altro che confermarlo

Inter-Lazio è l'ultima partita interna per i nerazzurri, la sfida al termine della quale vedrà la consegna dello Scudetto che verrà sollevato al cielo da capitan Lautaro Martinez.

Inter-Lazio è anche l'occasione per fare il bilancio dei dati relativi agli spettatori presenti in quel di San Siro in tutta la stagione 2023-2024. Il dato complessivo è di oltre 1 milione e 700mila persone (1.728.562) con una media a partita di 72mila. Ecco tutti i numeri