Auditel, Milan-Inter supera Inter-Juve: è la sfida più seguita della Serie A

La gara più seguita in queste prime 12 giornate di Serie A. Milan-Inter, derby in scena ieri a San Siro terminato 1-1, è stato visto più di Inter-Juventus dello scorso 24 ottobre. Lo dicono i dati Auditel, rielaborati dallo studio Frasi, secondo i quali la sfida della domenica sera ha registrato i numeri più elevati sia in termini di audience che in termini di share.