Spezia-Inter, De Vrij torna al centro della difesa. Ballottaggio a centrocampo

Dopo la vittoria contro il Lecce, l'Inter cerca continuità. I nerazzurri stasera saranno impegnati sul campo dello Spezia, l'obiettivo è blindare il secondo posto. Inoltre una vittoria darebbe un ulteriore slancio in vista della decisiva trasferta di Oporto. Non ci saranno Skriniar e Correa , ma Simone Inzaghi recupera Federico Dimarco che partirà dalla panchina.

Darmian chiamato a fare gli straordinari per sostituire Skriniar, mentre al centro della difesa torna De Vrij. A centrocampo Brozovic riprende il suo posto davanti la difesa, ad affiancarlo ci sarà sicuramente Barella. Calhanoglu e Mkhitaryan in lotta per una maglia con il turco leggermente favorito. Sulle fasce conferma per Gosens e Dumfries, mentre in attacco Lukaku affiancherà Lautaro.