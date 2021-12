Gagliardini: “Contento della vittoria e del gol. Rispetto allo scorso anno…”

Le parole del giocatore nerazzurro al termine della gara vinta contro lo Spezia

Al termine di della gara vinta contro lo Spezia, Roberto Gagliardini ha parlato della gara ai microfoni di Dazn. Queste le parole del giocatore dell'Inter : "Non sono solo gli attaccanti che devono sognare. Se i centrocampisti aiutano sicuramente è un beneficio per tutta la squadra. Sono contento di prestazione, vittoria e gol".

-Borja: "Complimenti Roberto, non è facile essere in forma quando si gioca meno, spero tu possa avere sempre tanti minuti".

"Sai che giocatore sono, grazie. Cerco sempre di farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa. Non sempre succede, ma spesso se si lavora bene succede".

"Noi siamo i campioni d'Italia, non va dimenticato. Vogliamo difendere il titolo, è il nostro obiettivo. Sappiamo che ci sono tante squadre attrezzate, non sarà facile. Ma abbiamo le carte in regola per poterci ripetere".