Altra assenza pesante per Josè Mourinho e la Roma in vista della sfida di domani pomeriggio a San Siro contro l'Inter

Altra assenza pesante per Josè Mourinho e la Roma in vista della sfida di domani pomeriggio a San Siro contro l'Inter. Come riferisce Sky Sport, infatti, l'allenatore giallorosso dovrà fare a meno, oltre che di Dybala e Smalling, anche di Leonardo Spinazzola: