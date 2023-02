Le criptovalute sprofondano, WhaleFin si tira indietro: l’Atletico Madrid perde il main sponsor

Il mondo delle criptovalute resta in profonda crisi e anche il calcio ne sta pesantemente risentendo. L'Inter è alle prese con un rapporto (prossimo alla conclusione) con il main sponsor Digitalbits , in grave arretrato rispetto ad alcuni pagamenti dovuti al club nerazzurro. Ma anche in giro per l'Europa altri club sono alle prese con problemi non da poco. All'elenco si è aggiunto l'Atletico Madrid, che vedrà interrompersi il rapporto con l'azienda WhaleFin, piattaforma più importante di Amber Group, azienda di livello mondiale volta ad offrire strumenti innovativi e di livello istituzionale agli investitori privati ​​nella compravendita di criptovalute. Scrive Calcio e Finanza:

"La sponsorizzazione che legava WhaleFin all’Atletico aveva durata quinquennale, per un corrispettivo di 40 milioni di euro a stagione. L’Atletico ha incassato la prima annualità in anticipo, ma ora WhaleFin non ha intenzione di andare avanti. O meglio, non può, perché si stima che negli ultimi mesi il mercato delle criptovalute sia crollato del 70%, il che ha portato la società a prendere la decisione di non continuare a pagare per questa sponsorizzazione, una cosa che accade anche con il Chelsea. L’Atletico sta valutando questa possibilità e non è escluso che proceda con un’azione legale