CorSera – Inter, sponsor cinesi certificati dalla Uefa. Ritardi? Anche gli italiani

Nessun problema per l'Inter sul versante sponsor asiatici. I nerazzurri hanno già incassato l'80% di queste sponsorizzazioni

"Nei mesi passati, in tanti si sono avvicinati all’Inter e si sarebbero poi allontanati per problematiche legate tra l’altro ai tanti sponsor cinesi, non ritenuti solventi o comunque non proprio affidabili.

In realtà l’Inter non è in sofferenza su questo punto, ha incassato circa l’80% del dovuto, mentre è quasi fisiologico, considerato il periodo di pandemia, il ritardo degli altri partner (tra cui anche qualche italiano di livello), tutti comunque certificati da agenzie internazionali e passati al vaglio della Uefa che deve validare i bilanci prima di rilasciare il via libera per l’iscrizione alle coppe", sottolinea oggi il Corriere della Sera.