Sponsor Inter, prevale una pista. “Il club ha preso una decisione coraggiosa”

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla questione sponsor in casa nerazzurra: ecco tutti i dettagli

C'è una questione di vitale importanza che va risolta in casa Inter ed è quella legata al main sponsor. Il tutto sembra però che non sia risolto a brevissimo termine e La Gazzetta dello Sport spiega il perché: "Non ancora trovato un successore che soddisfi la richiesta di pagare 30 milioni (ora scesi a 25) per apporre il proprio marchio sulle maglie della prima squadra. Dopo il ramo tecnologico, in pole quando pareva che il nuovo partner dovesse arrivare dall’Asia, ora sembra prevalere la pista che porta al settore finanziario e delle criptovalute. Visto che per il momento – anche perché si vuole monetizzare lo scudetto appena vinto - non intende abbassare l’asticella, l’Inter l’8 luglio dovrebbe radunarsi ad Appiano senza avere sciolto questo nodo. Scelta coraggiosa, manifesto della nuova filosofia aziendale che vuole mantenere il punto. Sia esso sullo sponsor o sulle trattative di mercato. Senza farsi prendere dalla fretta".