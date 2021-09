Inter, obiettivo sponsor centrato e superato: stop al problema stipendi

Con l'arrivo di Socios, Lenovo e Digital Bits, l'Inter è arrivata a quota 33 milioni stagionali e ha sistemato la questione economica

Non solo un saldo importante in positivo , la proprietà dell'Inter era alla ricerca di uno sponsor nuovo che garantisse una quota di 30 milioni a stagione. E anche questo obiettivo è stato raggiunto con la scelta di Socios, dopo l'addio a Pirelli, e di altri marchi.

"Il main sponsor, Socios, porta nelle casse 21 milioni. Altri sei arrivano da Lenovo, marchio che appare sulla schiena della divisa da gioco. E nei prossimi giorni sarà ufficializzata anche la partnership con Digitalbits, anche questa da 6 milioni, un accordo che prevede una collaborazione anche più ampia della semplice presenza sulla manica della maglia. Il totale dice 33 milioni. In termini complessivi, si può dire che l'estate ha portato buone notizie dal punto di vista economico-finanziario per il club: unite al famoso prestito di Oaktree, sembrano esserci risorse sufficienti per non tornare a vivere le problematiche legate agli stipendi della scorsa stagione. Se poi - e qui si torna al mercato - la competitività della squadra resterà alta al punto di garantire un lungo cammino in Champions, vorrà dire che cassa e risultati sportivi saranno riusciti ad andare d'accordo", spiega La Gazzetta dello Sport.