Socios-Inter, sponsorizzazione più alta in A “se si escludono sponsor di parti correlate”

Calcio e Finanza spiega che il club nerazzurro diventerà terzo tra le società del massimo campionato per soldi incassati dagli sponsor ma c'è un dettaglio

Eva A. Provenzano

La rivoluzione per l'Inter è ormai ad un passo. Socios.com è il nuovo sponsor nerazzurro e prenderà il posto dello storico main sponsor Pirellisul petto dei giocatori. Della nuova partnership che sarà annunciata nei prossimi giorni. Venti i mln che saranno incassati dalla società interista. Una cifra inferiore rispetto ai 30 mln attesi dal main sponsor ma di più rispetto a quanto l'Inter percepiva dalla nota azienda di pneumatici. A quella cifra si arriverà con altri sponsor presenti sulla maglia come Lenovo (sulla parte posteriore, in basso, della maglia).

Calcio e Finanza ha fatto una classifica dei main sponsor italiani. Al vertice resta al Juventus: 45 mln è quanto la Jeep pagherà per stagione fino al 2023-2024 perché il suo marchio sia sul petto dei bianconeri. C'è anche un mln di bonus qualora la squadra di Allegri arrivasse in finale di CL. Al secondo posto la Fiorentina: la Mediacom versa 25 mln a stagione nelle casse viola. "Soldi che arrivano dal colosso statunitense della tv via cavo, come forma di sostegno dell’azionista intervenuto per coprire le spese di gestione del club", scrive il sito.

Inter al terzo posto, però...

L'Intercon i 20 mln di socios.com si posizionerà sul terzo gradino del podio (prima era del Sassuolo che dalla Mapei incassa 18 mln all'anno). "Va segnalato, però, come quello nerazzurro sia l’accordo dal valore maggiore se non consideriamo quelli con parti correlate. Nel caso della Juventus, sia il club bianconero che Jeep sono controllate da Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, mentre Mediacom è di proprietà di Commisso, patron della stessa Fiorentina. Allo stesso modo, Mapei SpA controlla il Sassuolo", è quanto si legge nello stesso articolo.

Altre cifre

La Roma incasserà 12 mln a stagione da DigitalBits nei prossimi tre anni. Il Milan ne guadagnerà 10 fino al 2023 da Emirates. 9 i mln che incasserà il Napoli che viene sponsorizzata da tre marchi Lete, MSC e Kimbo. Niente a che vedere se si pensa alle big europee con il Real che incassa da Emirates 70 mln all'anno e ALL che ne versa a stagione 60 mln nelle casse del PSG.

Se in Serie A l’Inter si posiziona dunque al vertice, in Europa la vetta è ancora molto lontana. Basti pensare che il Real Madrid, club al vertice se consideriamo la classifica a livello europeo, incassa 70 milioni di euro all’anno da Emirates. Sul podio anche il Psg, che da ALL incassa ben 60 milioni di euro a stagione.

