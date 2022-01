Inter-Lazio, Calhanoglu out: il turco sconterà domani sera la squalifica

Il Giudice non ha preso una decisione in merito alla gara col Bologna e il centrocampista dell'Inter dovrà scontare ancora la squalifica

La tanto attesa comunicazione del Giudice Sportivo sulla gara Bologna-Inter è finalmente arrivata. La gara di giovedì, non giocata per il focolaio in casa rossoblù, è ancora sub iudice. La Giustizia Sportiva si è presa tempo per decidere sulla gara, ma questa scelta pesa in ottica Inter-Lazio.