Nuovo Stadio, un consigliere comunale accusa l’Inter: “La proprietà ha comunicato…”

Ai microfoni di Fanpage.it, il Consigliere comunale di Milano in quota Verdi, Enrico Fedrighini, conferma l’ennesimo stop per la realizzazione del nuovo stadio. Il motivo? La possibile vendita dell’Inter da parte di Suning.

“Di fatto la possibile cessione dell’Inter ha interrotto il lavoro. L’attuale proprietà del club di viale della Liberazione ha comunicato di non sapere se sarebbe stata parte del progetto perché se ne stava andando. Il problema dello stadio è che qui in Italia si usa la legge stadi per trasformare un pezzo di città, in quanto lo stadio è il 14 per cento della superficie di intervento proposta dai club“.

