Stadio, Inter-Milan sorridono: rinvio elezioni accelera iter, il nuovo scenario

Il rinvio delle elezioni amministrative trova il favore, sul fronte stadio, di Inter e Milan: ecco il punto della situazione

Nella giornata di ieri, il Governo ha ufficializzato il rinvio delle elezioni amministrative, inizialmente previste a maggio. Una notizia che ha trovato il favore di Inter e Milan, impegnate con il Comune di Milano nell'iter per la realizzazione del nuovo stadio rossonerazzurro. Già venerdì scorso, come scrive Tuttosport, i due club avevano presentato i documenti sui chiarimenti richiesti da Palazzo Marino, con una relativa integrazione al piano economico-finanziario per la realizzazione del nuovo impianto. Ora, lo scenario che si possa prolungare l'iter fino a dopo le elezioni autunnali risulta adesso di difficile realizzazione. Scrive il quotidiano: