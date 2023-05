Stadio, Inter e Milan scrivono al Comune e chiedono chiarezza. Sala: “Condivido le ragioni”

Lo ha reso noto il sindaco in un comunicato in cui ricorda che a metà aprile, concluso il percorso del Dibattito Pubblico, il Comune aveva richiesto a Milan e Inter un aggiornamento del piano economico finanziario relativo al progetto del nuovo stadio. "Io non posso che comprendere in pieno le loro ragioni - ha aggiunto -. La richiesta di indizione di un referendum per il mantenimento di San Siro, non previsto dal progetto, è stata respinta in prima battuta dal Collegio dei Garanti, nominato dal Consiglio Comunale, ma poi rimessa in discussione dal Tar; ora si attende un nuovo pronunciamento da parte del Collegio stesso".