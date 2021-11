GdS – Stadio, via libera del Comune: ecco quando l’ingresso nel nuovo impianto

Sta per arrivare l'accelerata tanto attesa da Inter e Milan per la costruzione del nuovo stadio in zona San Siro

Daniele Vitiello

Il progetto del nuovo stadio a Milano ha superato la fase di stallo ed è pronto a decollare. Lo conferma anche la Gazzetta dello Sport di oggi: "La Giunta procederà rapidamente a deliberare il pubblico interesse e quindi si potrà passare alla fase esecutiva del progetto. A sbloccare l’impasse, la decisione, accetta dai club, di costruire la parte extra stadio nel rispetto delle volumetrie stabilite dal piano di governo del territorio. Tradotto: meno cemento. Il primo masterplan partiva da un indice volumetrico di 0,63, poi si è scesi a 0,51: ora è stato dato l’ok allo 0,35. Insomma, Inter e Milan costruiranno molto di meno attorno alla nuova arena (circa 100mila metri quadrati totali). Il costo complessivo del distretto San Siro è comunque di 1,2 miliardi e i club chiederanno un finanziamento a 30 anni per coprire il 90% delle spese".

Servirà comunque qualche anno prima che Inter e Milan debuttino nel nuovo impianto: "Se tutto filerà liscio, milanisti e interisti entreranno quindi nella loro nuova casa nel 2027, ma sarà il 2022 l’anno chiave: prima di tutto bisogna decidere la forma del nuovo stadio, poi servirà almeno un anno prima di iniziare i lavori. In gara ci sono sempre i progetti di Populous e Manica-Sportium: il primo è in grande vantaggio, manca solo l’ufficialità".