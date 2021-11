Sala: “Nuovo stadio, indietro non si torna. Giusto affrontare tematiche correlate”

Il sindaco di Milano è tornato a parlare della costruzione del nuovo impianto di San Siro in un'intervista a La Stampa

Beppe Sala , sindaco di Milano, ha rilasciato un'intervista al quotidiano torinese La Stampa e ha parlato tra le altre cose anche del nuovo stadio di San Siro . «Sullo stadio ribadisco la mia posizione, che è chiara. È giusto affrontare tematiche correlate, per esempio l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione. Ma indietro non si torna. Da due anni, da quando Inter e Milan mi hanno detto a chiare lettere che a San Siro non ci sarebbero rimaste, lavoro alla soluzione», ha spiegato.

E a proposito delle Olimpiadi invernali, sulla possibilità che Torino possa ospitare alcune gare delle Olimpiadi, risponde ancora no: «Torino ha avuto la sua occasione e l'amministrazione comunale ha deciso di non proseguire in questo progetto. A questo punto è un progetto avanzato, non vedo perché si debba cambiare governance e organizzazione».