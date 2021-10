Stadio, i tempi e gli step. Prima partita nel 2025? La zona commerciale…”

Torna d'attualità la questione Meazza dopo la conferma di Sala a sindaco di Milano. Dopo il rinnovo della Giunta verranno accelerati i tempi

Il futuro dell'Inter e del Milan si regge anche sullo stadio ma non solo inteso come terreno di gioco. Sarà tutto quello che prenderà vita attorno allo stadioche farà la differenza. Il progetto, partito del novembre 2018, prevedeva inizialmente l'abbattimento del Meazza. Ora sarà conservato in parte. Sia il progetto della 'Cattedrale di Populous' che gli 'Anelli di Manica-Sportium' hanno previsto un impianto da 60-65 mila posti. "Uno ha preso ispirazione da Duomo e Galleria e l’altro che prevede due anelli separati e intrecciati, sono stati presentati due anni fa. Sono stati visti e rivisti ed entro la fine del 2021 sapremo quale sarà la nuova arena di Inter e Milan. Per costruirla ci vorranno 500 milioni di euro, per il resto del distretto di San Siro, con ben 106mila metri quadrati di verde, ne serviranno altri 700". Al momento la Cattedrale di Popoulous sembra decisamente in vantaggio sugli 'Anelli'.