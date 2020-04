Cds – Nodo 30 giugno: ipotesi annate da 13 e 11 mesi. La stagione 2002-21 e il mercato…

Superato l’argomento relativo ai salari, riprende il dialogo tra la Serie A e l’Aic per quanto riguarda il tema del prolungamento dei contratti oltre il 30 giugno. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la Fifa ha raccomandato di estendere i contratti. “La Uefa sta lavorando a un accordo quadro con la Fifpro, le Leghe e naturalmente l’Eca per considerare la stagione 2019-10 di 13 mesi e la 2020-21 di 11. Cosa succederà se qualche calciatore non accetterà di allungare? Il 30 giugno sarà svincolato o tornerà al club di appartenenza, ma non potrà comunque più disputare una gara ufficiale fino al 2020-21. E a proposito del 2020-21, se il torneo 2019-20 finirà il 2 agosto, la Serie A riprenderà il 12-13 settembre con mercato fino a ottobre inoltrato“.

(Corriere dello Sport)