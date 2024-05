Il CIES ha stilato la classifica dei calciatori di movimento le cui prestazioni hanno avuto il maggiore impatto durante la stagione 2023/24 prendendo in esame 54 campionati di tutto il mondo. Il punteggio è stato calcolato prendendo in considerazione le prestazioni dei giocatori in sei aree del gioco, i minuti del campionato nazionale e i risultati. Al primo posto si è classificato il centrocampista del Manchester City Rodri.