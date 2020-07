Inter, La Stampa: “Scollamento squadra-Conte. Alcuni calciatori hanno espresso dubbi su…”

Il momento in casa Inter è delicato: la squadra è scivolata al quarto posto e i risultati stentano ad arrivare. Oltre a tutto questo c’è la bufera attorno a Conte e al suo futuro. Ma c’è di più. Secondo La Stampa, infatti, alcuni giocatori avrebbero contestato la metodologia intensa di allenamento del tecnico: “L’intensità atletica è una delle caratteristiche principali del metodo Conte. Di fronte a questo strano campionato, che non conosce sosta, non tutti sono convinti che il martellamento sia produttivo. Alcuni giocatori della rosa nerazzurra ritengono che gli allenamenti condotti alla Pinetina, dalla ripresa dell’attività, siano stati troppo duri in rapporto alle tempistiche della competizione da affrontare. Un’osservazione basata sulla loro attuale condizione non ottimale.

Sul tema non dovrebbe esserci ancora stato un confronto diretto tra squadra e allenatore, ma solo uno scambio di opinioni tra i calciatori nerazzurri, convinti che sarebbe più opportuno rallentare i ritmi. Non è un caso che siano sempre più numerose le partite che l’Inter si lascia sfuggire di mano alla distanza. Conte oltretutto utilizza le cinque sostituzioni meno degli avversari. A Verona ne ha effettuate solo tre. Non aiutano i numerosi infortuni che diminuiscono le alternative. La differente visione sulla preparazione atletica è solo uno degli elementi che contribuiscono a creare in questo momento un certo scollamento tra la squadra e Conte (ovviamente malvisto dal club)“, si legge.