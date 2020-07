Stampa Uk – Sanchez, lo United non vuole prolungare il prestito. L’Inter fa la sua offerta

L’Inter è pronta ad acquistare in maniera definitiva Alexis Sanchez e avrebbe offerto al Manchester United venti mln di euro. Questo almeno è quanto scrive il sito Goal, versione inglese.

Il cileno era stato preso in prestito dai nerazzurri e il suo contratto, che scadeva il 30 giugno, è stata prolungato fino ai primi giorni di agosto. Ci sarebbe quindi per la gara con il Getafe, ma non nelle altre gare in caso la squadra di Conte passasse il turno. L’Inter non ha perso la speranza di riuscire a trattenere in prestito fino alla fine dell’EL, ma il club inglese non avrebbe intenzione di lasciare a Conte il giocatore.

Se non vuole farlo non è perché Sanchez potrebbe giocare contro gli inglesi in Coppa, casomai ci fosse uno scontro con i nerazzurri, ma più che altro perché non vogliono rischiare che si infortuni a ridosso della nuova stagione. Un infortunio ad agosto non permetterebbe al Manchester di offrire sul mercato l’attaccante. Per questo i nerazzurri ci starebbero facendo un pensierino. C’era un accordo per il riscatto a 25 mln, ma Marotta chiederebbe uno sconto: vorrebbe strappare il giocatore allo United per venti mln.