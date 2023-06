Standard – Lukaku, tutto per l’Inter: stipendio dimezzato. Altri due nomi in ballo col Chelsea

Vuole tornare per una seconda stagione in prestito all'Inter, finalista della Champions League, ed è disposto a dimezzare il suo stipendio

Romelu Lukaku è determinato a combattere i tentativi del Chelsea di venderlo ad Al-Hilal in modo che possa tornare all'Inter. Il 30enne è già il giocatore più pagato allo Stamford Bridge, ma ha rifiutato un ulteriore aumento di stipendio di 6 milioni di sterline per trasferirsi all'Al-Hilal. Vuole tornare per una seconda stagione in prestito all'Inter, finalista della Champions League, ed è disposto a dimezzare il suo stipendio di 325.000 sterline a settimana - cosa che ha già fatto durante questa stagione - al Chelsea per consentire il trasferimento. I Blues vogliono incassare dalla cessione di Lukaku e togliere il suo stipendio dai libri contabili. Si vociferava che il Milan fosse interessato al nazionale belga, ma non ci sono stati contatti con loro.