Stellini: “Complimenti ai ragazzi, bravi a controllare la partita. L’assenza di Conte ha…”

Cristian Stellini ha commentato la vittoria contro la Fiorentina: “Oggi la squadra è stata molto brava perché dopo soli tre giorni da una partita dispendiosa come quella contro la Juve non era semplice venire qui in un momento in cui i punti incominciano a essere importanti per tutti e fare questa prestazione. Facciamo i complimenti ai ragazzi perché sono stati bravi a controllarla, a creare occasioni e a gestirla dopo il 2-0 continuando a creare occasioni e subendo poco”.

Dimenticata la sconfitta contro la Juventus

“Noi stiamo bene. E’ una squadra che si applica. Ci aspettiamo sempre di gestire la partita come l’abbiamo preparata. Siamo una squadra forte che deve fare queste partite. Non è semplice farlo dopo una partita come quella contro la Juve. Sono stati bravi i ragazzi a recuperare energie fisiche e mentali. Bisogna essere lucidi a fare le cose in campo. Gruppo? Anche quello come il gioco sta migliorando e forse anche l’assenza del nostro allenatore ha fatto sì che si aiutassero di più dandosi una mano e responsabilizzandosi. Sconfitta in Coppa Italia? E’ stata una partita che abbiamo perso ma non è ancora finita e siamo convinti di aver fatto una buona gara e di avere l’opportunità per raddrizzarla. Abbiamo guardato con attenzione a questa gara dobbiamo continuare a crescere e lavorare. Solo così possiamo prendere più consapevolezza”.

(Inter TV)