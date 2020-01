Inter, strada spianata per Giroud: distanza minima con il Chelsea, trattativa in chiusura

Sarà Olivier Giroud il rinforzo per l’attacco tanto richiesto da Antonio Conte: l’Inter è vicinissima all’accordo con il Chelsea, e la trattativa potrebbe chiudersi nei prossimi giorni. Così scrive Tuttosport:

“Manca solo l’ultimo gradino per l’Inter, quello che ‘misura’ un milione di euro. Questa è la distanza che separa i nerazzurri da Olivier Giroud, giocatore in scadenza con il Chelsea e messo nel mirino da tempo come rinforzo per il reparto d’attacco. Il francese, profilo con esperienza che ha già avuto a che fare con Conte nella sua tappa londinese, aspetta solo l’Inter, dove in attacco si sta liberando spazio con l’uscita di Politano. Con la strada verso l’attaccante abbastanza spianata, si continua a lavorare in ottica centrocampo“.