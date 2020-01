Inter, striscione Curva Nord per Pistocchi. E lui ringrazia: “Ecco il mio scudetto”

Qualche giorno fa vi abbiamo riportato la notizia della vittoria in tribunale di Maurizio Pistocchi, noto giornalista, nei confronti di Luciano Moggi, ex presidente della Juventus. Quest’ultimo aveva querelato Pistocchi per presunta diffamazione, ma il Tribunale di Monza ha assolto in toto il giornalista. Oggi, durante Inter-Fiorentina, la Curva Nord ha esposto questo striscione in supporto a Pistocchi: “Rispetto per l’onestà intellettuale, né coi tifosi né col potere. Grande Pistocchi”.

Non si è fatta attendere la risposta del giornalista via Twitter: