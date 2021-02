Suning, la cessione dell’Inter rimane attuale. Ma Steven Zhang lavora a un piano B

La cessione dell'Inter rimane un'ipotesi per la proprietà cinese, ma il presidente del club nerazzurro ha anche un'alternativa

Dalla Cina rimbalza la voce di una possibile cessione dello Jiangsu da parte di Suning. La proprietà dell'Inter, come spiegato da Zhang Jindong, deve ridimensionare quelle che non sono considerate attività rilevanti. Discorso diverso per il club nerazzurro: