Jindong Zhang: “Suning insisterà su tre aspetti. Da modello di business…”

Dalla Cina arrivano altre parole del presidente del gruppo che ha stabilito priorità e obiettivi per la sua azienda per i prossimi 10 anni

Eva A. Provenzano

Il 19 febbraio Zhang Jindong, presidente del gruppo Suning, ha parlato con gli impiegati e i dirigenti della sua azienda. Qualche sua dichiarazione era già rimbalzata in Italia in quella occasione facendo molto discutere. Altre sue parole arrivano dalla Cina e parlano in generale dell'attività del gruppo che dirige. Nelle dichiarazioni, che arrivano ancora oggi dai siti cinesi, si legge che charmain Zhang ha detto in sostanza che nel 2021 Suning insisterà su tre aspetti in cui credere e da difendere.

Primo aspetto: Devono essere fatte delle scelte e andare in quella direzione e bisogna concentrarsi sugli aspetti principali dello sviluppo che creano risultati.

Secondo aspetto: credi nel potere del gruppo, non importa dove e quando. "Dobbiamo raggruppare persone eccezionali per lavorare insieme come una se fossimo un'unica mente ampia quanto il mare", ha spiegato Zhang.

Terzo aspetto: Suning vuole sostenere lo spirito concreto del duro lavoro e quello deve essere applicato ad ogni sistema e ad ogni singolo lavoratore. Zhang Jindong ha detto a questo proposito: "Non dobbiamo solo guardare alle stelle, ma anche essere con i piedi per terra; dobbiamo guardarci dall'essere arroganti e impetuosi, ma dobbiamo anche avere soggezione".

Il presidente di Suning ha anche dichiarato: "Durante lo sviluppo del gruppo, abbiamo superato la fase dell'innovazione su larga scala. La prossima cosa che dobbiamo fare è prendere i risultati della trasformazione degli ultimi dieci anni e mettere radici per crescere nel prossimo decennio".

Questo è un'altra parte, rispetto a quanto già raccolto nei giorni scorsi, del discorso di Zhang: "Prima di tutto, dobbiamo insistere sulla nostra scelta e continuare a tenere presente la nostra direzione. Dobbiamo seguire fermamente il nostro percorso e attenerci al nostro modello e alla nostra strategia. La persistenza odierna potrebbe non essere riflessa immediatamente nei risultati aziendali, ma serviranno due o tre anni. Non siamo sicuri di cosa accadrà domani, ma se allunghiamo la dimensione del tempo, scopriremo che il mercato non è privo di regole. I fatti hanno dimostrato che solo la perseveranza e il lavoro profondo possono permettere di diventare un attore forte nel mercato".

E qui arriva il passaggio nel quale ha raccomandato di concentrarsi sul retail e tagliare fuori tutto quanto non rientra nelle attività principali. "Nel 2021, se Suning vuole realizzare la transizione da un modello di business a un modello di profitto e fare il passaggio da rivenditore a un fornitore di servizi al dettaglio, deve implementare il suo focus e la creazione di efficienza. Cosa dovremmo credere? Non importa quando e dove, dobbiamo credere nel potere della squadra", ha anche aggiunto riferendosi al potere del lavoro di squadra. Ma è sempre tutto riferito all'attività principale di Suning: la vendita su larga scala di elettrodomestici.

Questo infine è quanto ha richiesto a chi lavora per il suo gruppo: "Le decisioni dovrebbero essere prese una per una e ognuna dovrebbe contare. Il lavoro dovrebbe essere fatto pezzo per pezzo e poi ogni pezzo deve essere implementato. Ciascuno di noi deve riesaminare il proprio lavoro, concentrarsi sull'attuazione strategica, concentrarsi sul raggiungimento del piano, concentrarsi sull'espressione del valore. Restare con i piedi per terra. Bisogna determinare i propri obiettivi: resta concentrato, fai la cosa giusta e il tempo è la risposta. Arriva una nuova alba per Suning. Concentriamoci sulla crescita dei profitti, rafforziamo la trasformazione aziendale, consolidiamo lo sviluppo delle capacità e realizziamo la trasformazione da modello di business a modello di profitto".

(Fonte: finance.sina.com)