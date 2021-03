Cds – Suning assente e silente. “Inutile nasconderlo, l’Inter vive in un paradosso”

Questa l'analisi del Corriere dello Sport sul momento dell'Inter: "Sarebbe servita una precisazione sul ruolo dell’Inter all’interno del gruppo di Nanchino"

" Inutile nasconderlo, il mondo Inter vive un paradosso ". Apre così il focus del Corriere dello Sport sul momento di incertezza societaria in casa Inter. Sono infatti attesi sviluppi importanti in merito, nonostante dalla Cina non arrivi alcuna notizia: "Da un lato c’è una squadra che vola, che da tre giornate si è presa la vetta della classifica e che dà la sensazione di essere in missione: missione-scudetto, naturalmente. Dall’altro c’è una proprietà non solo assente, ma pure silente.

L’ultima comunicazione ufficiale di Steven Zhang, al di là dei post su Instagram, risale al 2 gennaio, quando bollò come «notizie prive di fondamento» le indiscrezioni su una possibile cessione del club. Beh, la realtà ha raccontato che quelle indiscrezioni avevano ben più di un fondamento. Solo che il presidente nerazzurro non ha mai corretto il tiro. Al contrario, suo padre, un paio di settimane fa, in un discorso ai dipendenti, ha annunciato la chiusura o la riduzione della attività non strategiche, o non rilevanti con il core business di Suning, ovvero la vendita al dettaglio. Sarebbe servita una precisazione su quello che è il ruolo dell’Inter all’interno del gruppo di Nanchino, ma non è mai arrivata".