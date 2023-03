Suning aveva un debito con l’Inter di 22 mln: saldato con Oaktree, ecco i dettagli

Un prestito da 275 milioni di euro. Un prestito usato solo per un terzo per evitare di doverlo restituire tutto nel 2024. Suning ha usato con il contagocce i soldi di Oaktree, scegliendo la strada dell'autofinanziamento per l'Inter. Dopo i 75 milioni iniziali, sono stati ufficializzati i 10 della settimana scorsa. E in più sono stati versati nelle casse nerazzurre altri 22 milioni. Un totale di 107 milioni sui 275 totali.