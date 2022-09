Sky – Inter, Suning cerca un socio al posto di LionRock: ma con un’offerta importante…

Tiene banco, in casa Inter, il futuro societario. Suning, in forte difficoltà, continua a preferire la ricerca di un socio di minoranza

Tiene banco, in casa Inter , il futuro societario. Secondo quanto riporta Sky Sport, Suning, in forte difficoltà, continua a preferire la ricerca di un socio di minoranza, che possa supportare la proprietà nella gestione del club e che possa prendere il posto nel pacchetto azionario di LionRock Capital.

Non è escluso, però, che con un'offerta importante ci possono essere delle discussioni sull'eventuale cessione della maggioranza della società nerazzurra. Al momento, però, non ci sono soggetti avanti in trattativa, come su qualche stagione fa BC Partners.