Suning, il futuro resta l’elefante nella stanza: “Ogni sussulto Inter dipende da un nome”

Ancora nessuna mossa di mercato in casa Inter, con il club nerazzurro che deve far fronte anche all’incertezza legata al futuro societario. Ecco perché sono state mosse le basi per i rinnovi di Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez, in attesa che possa muoversi qualcosa entro fine mese a livello di entrate e uscite: “Le prime carte sono state scoperte in attesa di nuovi incontri. E, soprattutto, in attesa di capire chi e come entrerà nell’assetto societario del club. Il futuro di Suning resta, infatti, l’elefante nella stanza che condiziona ogni trattativa. Per questo, al momento, qualsiasi minino sussulto in entrata dipende dal prestito di Eriksen, complesso e necessariamente oneroso. Il Tottenham pare interessato a provarci”, scrive La Gazzetta dello Sport.