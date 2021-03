Cina, altro che solo Suning: Federcalcio rinvia lista partecipanti per problemi di diversi club

Diversi club, infatti, hanno problemi di natura economica, soprattutto conflitti con staff e giocatori relativi ai pagamenti

La Federcalcio cinese avrebbe dovuto comunicare oggi la lista dei club professionistici per la stagione 2021/2022. La lista relativa alle licenze concesse alle varie squadre per iscriversi alla Serie A cinese, alla Serie B e alla Serie C.