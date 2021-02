Sole 24 Ore – Suning tratta con Bain Capital: problema garanzie, ecco la soluzione

Suning starebbe provando a ottenere un finanziamento da 200 milioni di euro per tenersi l'Inter: c'è il problema delle garanzie

Il futuro dell' Inter resta ancora da scrivere. Se da una parte BC Partners continua a trattare per l'acquisizione del club, dall'altra Suning punterebbe a tenersi la maggioranza della società, magari ottenendo un finanziamento da circa 200 milioni di euro. In questo caso, scrive Il Sole 24 Ore, ci sarebbe il problema delle garanzie da dare a Bain Capital , fondo interessato a questo tipo di operazione. E proprio il club nerazzurro potrebbe essere un asset adatto a questo scopo:

"... C’è il problema delle garanzie. La parte più succosa dell’Inter, cioè quella dei diritti tv, è già in garanzia ai bondholders. Allora restano due tipi di garanzie: escluse le attività in Cina, che sono sotto controllo del Governo di Pechino, da dare in garanzia c’è solo la holding lussemburghese che controlla l’Inter, in un’operazione sullo stile Yonghong Li-Elliott sul Milan. Oppure potrebbero essere date in garanzia le attività che Suning possiede in Giappone".