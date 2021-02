Suning vende in Cina? La notizia non riguarda l’Inter e c’è una motivazione importante

Il colosso cinese ha deciso di cedere il 20-25% della holding, ma questa scelta non tocca minimamente l'Inter

Il momento societario dell'Inter non è dei migliori. Suning sta cercando nuovi investitori che immettano liquidità nel club, l'altra ipotesi è quella della cessione dell'Inter. Dalla Cina le notizie agitano le acque: Suning avrebbe deciso di cedere il 20-25% delle quote della holding che potrebbe finire in mano statale.

Ma come spiega La Gazzetta dello Sport"In realtà, si tratta di una iniezione di liquidità che non tocca, se non incidentalmente, i nerazzurri. E anche la sorte dello Jiangsu, fresco campione di Cina, non è sovrapponibile a quella dell’Inter. Suning sta, sì, valutando la cessione dell’altro club di proprietà in patria (decisiva la perdita di interesse del regime di Pechino nei confronti del calcio in generale e delle competizioni domestiche in particolare), ma i nerazzurri e le grandi leghe europee sono ancora un veicolo commerciale potente e un ponte tra Oriente e Occidente".