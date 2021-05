Suning-Inter, quale futuro? Pira dà una grande notizia: “Dal club mi dicono che…”

L'indiscrezione della giornalista di Sky Tg 24: "Quando un fondo importante come Bain Credit è disposto a prestarti moltissimi quattrini è perché vede una progettualità esponenziale"

Tra le colonne di Sky Sport, Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg 24 ed esperta di economia, ha parlato così del futuro dell'Inter con Suning dopo la conquista del diciannovesimo scudetto: "L’allora presidente del Suning Zhang disse: “si tratta del primo investimento importante nel calcio europeo”. E’ ancora così? Certo, vincere uno scudetto, tornare in patria vittoriosi, nel tennis come nel calcio, conta per la cultura cinese e sarà talmente pubblicizzato da portare alla Beneamata appassionati e tifosi. Basterà ad avvicinare due culture così diverse? Fonti all'Inter mi spiegano che il futuro è visto "molto positivo". In sintesi la situazione è questa: quando un fondo (che fa credito) importante come Bain Credit è disposto a prestarti moltissimi quattrini è perché vede una progettualità esponenziale fatta di un successo appena ottenuto e prospettivo (Champions, stadio nuovo)".