Annuncio borsa di Shanghai: prova di forza di Suning, rimborso di 10mld di obbligazioni

Una robusta manovra finanziaria, con l’obiettivo di aumentare la fiducia degli investitori, mantenere la stabilità dei prezzi delle obbligazioni societarie e promuovere lo sviluppo stabile a lungo termine della società. Nelle scorse ore, la borsa cinese di Shanghai ha annunciato che Suning, colosso di Nanchino proprietario anche dell’Inter, ha deciso di anticipare il rimborso di 10 miliardi di obbligazioni (con tanto di interessi) tramite Suning Appliance entro il 16 dicembre.

Una manovra che, viste le somme in ballo, ha destato un certo scalpore in Cina. Ma che la famiglia Zhang ha fortemente voluto per ribadire con forza la propria stabilità finanziaria, a dispetto di alcune fake news circolate nei giorni scorsi, che insinuavano dei problemi all’interno della società.

L’annuncio mostra che Suning ha trasferito l’intero importo del capitale e degli interessi che devono essere rimborsati l’11 dicembre 2020 nel conto di riserva di regolamento speciale della China Securities Depository and Clearing co., Ltd. della filiale di Shanghai per proteggere l’attuale programma obbligazionario.

(Fonte: sohu.com)